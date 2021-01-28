Ремонт дорог по нацпроекту в Крыму начнется в феврале

Подрядчики в Крыму приступят к ремонтным работам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) уже с 1 февраля. Об этом сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

«По линии нацпроекта БКАД из 5 млрд рублей законтрактовано уже почти 4,5 млрд рублей. Подрядчики уже с 1 февраля по линии БКАД выходят на работы. 600 млн рублей окончательно будут законтрактованы, я думаю, до 5–7 февраля», — рассказал Кабанов.

Как передает Крыминформ, в 2021 году республика получит на обновление дорог в общей сложности 16 млрд рублей. В рамках нацпроекта планируется отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 245,8 км.

Напомним, проект капитального ремонта трассы Алушта–Ялта разработает до конца года «Центродорстрой». Стоимость контракта составляет 420 млн рублей. В этом году компания также отремонтирует в Крыму дороги Черноморское–Воинка, Керчь–Новоотрадное, Дубровка–Плодовое, Котельниково–Краснознаменка. Общая протяженность магистралей для обновления в этом году составит 468,8 км.