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Трассу Алушта–Ялта капитально отремонтируют в Крыму

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Проект капитального ремонта трассы Алушта–Ялта разработает до конца года «Центродорстрой». Стоимость контракта составляет 420 млн рублей. В этом году компания также отремонтирует в Крыму дороги Черноморское–Воинка, Керчь–Новоотрадное, Дубровка–Плодовое, Котельниково–Краснознаменка.

Общая протяженность магистралей для обновления в этом году составит 468,8 км. «Центродорстрой» определена правительством России в числе единых подрядчиков ремонта дорог, заказчиком по которым выступает Служба автодорог Крыма, передает «Крыминформ». Эта же компания является подрядчиком первой очереди строительства трассы Симферополь–Евпатория–Мирный.

Министерство транспорта РФ предлагает выделить субсидию в размере 3,9 млрд рублей на строительство нового участка железной дороги в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане вблизи Севастополя. В настоящее время проводится независимая антикоррупционная экспертиза. В соответствии с федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя предусмотрены 3,94 млрд рублей в 2021–2023 годах на железнодорожный обход монастыря.

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