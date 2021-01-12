Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Московской области родился мальчик весом почти 6 кг
Мир
Трамп назвал катастрофической ошибкой действия владельцев соцсетей
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии влияния мутаций COVID-19 на вакцинацию
Общество
СК начал проверку после похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе
Страна
Приморца осудят за продажу четырех клыков тигра иностранцу
Страна
Благоустройство парка «Швейцария» приостановлено в Нижнем Новгороде
Мир
РФ надеется на политическую волю новых властей США в вопросе продления ДСНВ
Страна
Четверть месячной нормы осадков выпадет за 1 день в Подмосковье

Почти 4 млрд рублей планируется выделить на железную дорогу в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта РФ предлагает выделить субсидию в размере 3,9 млрд рублей на строительство нового участка железной дороги в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане вблизи Севастополя. Как передает Interfax, в настоящее время проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

В соответствии с федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя предусмотрены 3,94 млрд рублей в 2021–2023 годах на железнодорожный обход монастыря. «Крыминформ» отмечает, что Свято-Климентовский мужской монастырь — один из древнейших действующих монастырей на Крымском полуострове.

Капитальный ремонт будет произведен более чем на 46 км железнодорожных путей Крыма. Об этом сообщили ранее в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога». В 2021 году планом ремонтно-путевых работ предусмотрен капремонт 36,7 км железнодорожного пути на новых материалах и 10 км — на старогодных материалах. Также планируется заменить стрелочные переводы. На новых материалах будет заменено 20 комплектов, на старогодных — 15.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021