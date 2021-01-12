Почти 4 млрд рублей планируется выделить на железную дорогу в Крыму

Министерство транспорта РФ предлагает выделить субсидию в размере 3,9 млрд рублей на строительство нового участка железной дороги в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане вблизи Севастополя. Как передает Interfax, в настоящее время проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

В соответствии с федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя предусмотрены 3,94 млрд рублей в 2021–2023 годах на железнодорожный обход монастыря. «Крыминформ» отмечает, что Свято-Климентовский мужской монастырь — один из древнейших действующих монастырей на Крымском полуострове.

Капитальный ремонт будет произведен более чем на 46 км железнодорожных путей Крыма. Об этом сообщили ранее в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога». В 2021 году планом ремонтно-путевых работ предусмотрен капремонт 36,7 км железнодорожного пути на новых материалах и 10 км — на старогодных материалах. Также планируется заменить стрелочные переводы. На новых материалах будет заменено 20 комплектов, на старогодных — 15.