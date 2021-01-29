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В АКРА оценили перспективы угольной промышленности

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Уголь остается вторым по важности видом топлива для производства энергии в мире, однако его доля снижается с 2014 года. Об этом 29 января сообщили «Известиям» специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

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Аналитики отметили, что сокращение объемов использования угля связано, в частности, с инициативами по снижению выбросов парниковых газов. Кроме того, по оценкам Международного энергетического агентства, потребление угля в 2020 году сократилось на 7% из-за снижения потребления электроэнергии. Вместе с тем, как отмечают в АКРА, на фоне роста спроса на возобновляемые источники энергии на 0,9% во время пандемии коронавируса падение спроса на уголь выглядит значительным.

На текущий момент, по сведениям специалистов агентства, многие крупные инвестфонды и банки прописывают в своих инвестиционных декларациях запрет на инвестирование в проекты, связанные с разработкой твердых углеводородов. Как следствие, это может привести в дальнейшем к росту стоимости фондирования для существующих месторождений и остановит планы по разработке новых.

В то же время аналитики полагают, что с учетом ряда сложностей в сфере энергетики уголь останется одним из ключевых источников энергии в среднесрочной перспективе (5–10 лет).

Отмечается, что длительные периоды низких цен — основной фактор риска для освоения новых перспективных угольных месторождений, особенно тех, где необходимо развитие транспортной и терминальной инфраструктуры. Однако пока российские угольные компании в среднем сохраняют конкурентные позиции по себестоимости, уточняют в АКРА.

Согласно данным British Petroleum на конец 2019 года, Россия занимает второе место (15%) в мире после США по запасам угля. С учетом достигнутого уровня добычи запасов угля в РФ хватит на 370 лет.

Накануне и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин в разговоре с «Известиями» сообщил, что Ассоциация разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив предлагает ввести новые требования перевалки угля в портах.

По проекту закона, который разработала организация, стивидоры будут обязаны высаживать защитные лесные насаждения, устанавливать системы пылеподавления пеной на конвейерах, локальные ветрозащитные конструкции и ветрозащитные экраны терминалов.

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