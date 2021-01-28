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СК возбудил дело после происшествия с вертолетом в Красноярском крае

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Уголовное дело возбудили по факту происшествия с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае, который при посадке зацепил три здания и другой вертолет. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Следователи предварительно установили, что выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка — ПП Богучаны вертолет Ми-8АМТ «после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета».

Ранее в этот же день сообщалось, что вертолет при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание.

По данным прокуратуры, 25 человек, находившиеся на борту, не пострадали, передает RT.

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