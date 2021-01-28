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Двойное штормовое предупреждение объявили из-за циклона в Приморье

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В Приморье объявлено еще одно, второе по счету, штормовое предупреждение из-за прихода циклона. В регионе может начаться настоящий ураган. Основной удар стихии придется на морскую часть, но усиление ветра и сильные осадки ожидаются почти на всей территории.

По данным «Примгидрометаии», которые приводит Vostokmedia, циклон принесет сильные осадки с 28 по 29 января. Из-за метели видимость составит менее 200 м. В северной половине Японского моря ожидают ураган и сильные волны. Возможно очень быстрое обледенение судов.

На территории Амурского и Уссурийского заливов возможен взлом припайного льда. Рыбакам не советуют в эти дни выходить в акватории.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что погода в некоторых российских регионах, в том числе в Приморье, в ближайшие дни будет представлять опасность. Ветер будет достигать 32 м/с. Ожидаются сильные снегопады.

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