Двойное штормовое предупреждение объявили из-за циклона в Приморье

В Приморье объявлено еще одно, второе по счету, штормовое предупреждение из-за прихода циклона. В регионе может начаться настоящий ураган. Основной удар стихии придется на морскую часть, но усиление ветра и сильные осадки ожидаются почти на всей территории.

По данным «Примгидрометаии», которые приводит Vostokmedia, циклон принесет сильные осадки с 28 по 29 января. Из-за метели видимость составит менее 200 м. В северной половине Японского моря ожидают ураган и сильные волны. Возможно очень быстрое обледенение судов.

На территории Амурского и Уссурийского заливов возможен взлом припайного льда. Рыбакам не советуют в эти дни выходить в акватории.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что погода в некоторых российских регионах, в том числе в Приморье, в ближайшие дни будет представлять опасность. Ветер будет достигать 32 м/с. Ожидаются сильные снегопады.