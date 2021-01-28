Цифровой пропуск и справку об отсутствии COVID-19 отменили на Сахалине

Для въезда на Сахалин больше не будут требовать справки об отсутствии коронавирусной инфекции и цифровые пропуска. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Лимаренко.

Документ вступил в силу с 27 января. Таким образом, в аэропорту Южно-Сахалинска сняты все ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как сказал глава региона, ограничения отменили по причине того, что властям удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. Этому способствует массовая вакцинация жителей, которую регион начал одним из первых в стране.

ИА SakhalinMedia поясняет, что поводом для снятия ограничений на острове стали обращения к губернатору представителей бизнес-сообщества. Так, турфирмы жалуются на то, что сдача теста и оформление подтверждающего документа сильно сдерживают поток желающих посетить Сахалин и Курильские острова.

Ранее возможность снятия ограничений региональные власти согласовали с Роспотребнадзором.

Цифровые пропуска для въезда на Сахалин были введены в середине мая 2020 года. А в середине июня список документов для гостей пополнила справка с отрицательным тестом на коронавирус.