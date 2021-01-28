Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России за сутки зафиксировали 19 138 новых случаев COVID-19
Экономика
Экономист увидел поддержку рубля в проведении массовой вакцинации
Общество
Более 320 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве
Происшествия
Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона
Мир
Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России
Происшествия
Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела
Общество
В Москве за последние 24 часа 6142 человека вылечились от COVID-19
Спорт
Шубенков назвал сообщения о своем положительном допинг-тесте наглой клеветой
Общество
Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Цифровой пропуск и справку об отсутствии COVID-19 отменили на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для въезда на Сахалин больше не будут требовать справки об отсутствии коронавирусной инфекции и цифровые пропуска. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Лимаренко.

Пошли в гору: где проводили каникулы россияне
И смогут ли российские направления сохранить популярность после снятия коронавирусных ограничений

Документ вступил в силу с 27 января. Таким образом, в аэропорту Южно-Сахалинска сняты все ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как сказал глава региона, ограничения отменили по причине того, что властям удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. Этому способствует массовая вакцинация жителей, которую регион начал одним из первых в стране.

ИА SakhalinMedia поясняет, что поводом для снятия ограничений на острове стали обращения к губернатору представителей бизнес-сообщества. Так, турфирмы жалуются на то, что сдача теста и оформление подтверждающего документа сильно сдерживают поток желающих посетить Сахалин и Курильские острова.

Ранее возможность снятия ограничений региональные власти согласовали с Роспотребнадзором.

Цифровые пропуска для въезда на Сахалин были введены в середине мая 2020 года. А в середине июня список документов для гостей пополнила справка с отрицательным тестом на коронавирус.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021