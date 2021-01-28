Ученые предупредили о высоком риске смерти от COVID-19 при шизофрении

Шизофрения увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 2,7 раза. К таким выводам пришли американские ученые, их исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Специалисты проанализировали медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых у 7348 человек был выявлен COVID-19.

Пациентов с психическими заболеваниями разделили на три категории — с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами. После этого ученые сравнили исходы их болезни с другими заболевшими COVID-19, у которых такие расстройства отсутствовали.

Из более 7 тыс. заболевших COVID-19 75% страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, еще 360 — тревожными. При этом 864 пациента умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Исследователи скорректировали результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска и обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавирусной инфекции обнаружено не было.

При этом специалисты указали, что в этом вопросе необходимы дальнейшие исследования.

Ранее, 15 октября 2020 года, группа бразильских ученых выяснила, что коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов в коре головного мозга и может вызывать проявление таких заболеваний, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона.