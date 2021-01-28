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«Искандеры» отработали пуски ракет в Краснодарском крае

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Расчеты комплексов «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) отработали пуски с неподготовленных позиций в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе округа в четверг, 28 января.

Военнослужащие во время занятий по тактико-специальной подготовке совершили марш и оборудовали позиции на полигонах.

Затем подразделения выдвинулись в заданные районы для отработки задач по развертыванию комплексов, а также маскировке и перегрузке ракет.

Также в пресс-службе добавили, что после электронных пусков, военнослужащие вывели технику из-под ответного удара условного противника.

22 января сообщалось, что ракетные бригады Сухопутных войск, оснащенные комплексами «Искандер-М», начнут с 2021 года поддерживать операции Военно-морского флота.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» — совместная разработка конструкторских бюро машиностроения и «Титан», а также НИИ электронных приборов. Предназначен для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника и прикрываемых ими стратегических объектов. Помимо этого, комплекс используется для уничтожения скоплений боевой техники и бетонных бункеров. «Искандеры-М» состоят на вооружении российской армии с 2006 года.

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