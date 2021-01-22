Сухопутные «Искандеры» отправят на помощь Военно-морскому флоту

Ракетные бригады Сухопутных войск, оснащенные комплексами «Искандер-М», начнут с 2021 года поддерживать операции Военно-морского флота. Об этом рассказали 22 января «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Отмечается, что целеуказание ракетчикам смогут напрямую обеспечивать большие разведывательные беспилотники, такие как «Форпост» морской авиации. Новую концепцию взаимодействия отработают на предстоящих стратегических учениях «Запад-2021».

Вместе с тем ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман отметил, что против кораблей «Искандеры» не будут намного эффективнее, чем специализированные комплексы «Бастион-П», однако они могут быть полезны против неподвижных целей.

Он сообщил, что для эффективного поражения ракетных комплексов надводных целей у России на данный момент недостаточно возможностей по их обнаружению на дистанциях более 200 км, так как ресурсы у спутниковой разведки ограничены. Таким образом, по его мнению, целесообразнее будет применять ракеты по наземным целям.

Эксперт добавил, что «Искандеры» можно использовать для ударов по радарам, базам морской авиации, штабам, узлам связи и объектам, хорошо защищенным средствами противовоздушной обороны.

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