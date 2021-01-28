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Минтруд запретил врачам скорой помощи спать и читать по дороге на вызов

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Министерство труда и социальной защиты России выпустило новые правила охраны труда в медицинских организациях. Об этом в четверг, 28 января, сообщает «Парламентская газета».

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Согласно документу, бригадам «скорых» запрещено спать и читать по пути на вызов. Регламентируется глубина декольте, длина юбок, броскость бижутерии и яркость косметики врачей и медсестер в отделениях психиатрии и наркологии. Установлена дистанция, которую они должны соблюдать с пациентами во избежание эксцессов.

Медикам запрещается пить, курить и есть на рабочем месте, а также выполнять задачи, не предусмотренные трудовыми обязанностями. Кроме того, нельзя хранить и применять лекарства без этикеток, с нечитаемыми наименованиями, в поврежденной упаковке, пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправными инструментами и оборудованием, медизделиями, не зарегистрированными в России.

Регламент предусматривает запрет сотрудникам скорой помощи отвлекать водителя разговорами, принуждать его к быстрой езде, самостоятельно включать сирену или мигалку, курить в салоне, принимать пищу, спать и читать что-либо, кроме медицинской документации. Родные и близкие пациенты смогут сопровождать его, если при этом число пассажиров «скорой» не превысит число мест в машине.

«Проявления злобности, враждебности, агрессии, лживости, цинизма со стороны пациентов отделений психиатрии и наркологии должны восприниматься медицинским персоналом не как личное оскорбление, а как клинические проявления болезненного состояния», — говорится в документе.

В психиатрических и наркологических отделениях не разрешается применять яркую косметику, вызывающую и висячую бижутерию, парфюмерию. Ногти должны быть коротко острижены, обувь должна быть на низком устойчивом каблуке, с фиксированной пяткой. В мужских отделениях запрещается ношение медперсоналом коротких юбок и верхней одежды с глубоким декольте.

31 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, поздравляя медиков с Новым годом, заявил, что в 2021 году медработникам предстоит еще много работы, в том числе по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартует уже с 1 января. Основной задачей ведомства станет восстановление инфраструктуры, которая обеспечит граждан страны востребованной и близкой помощью уже на качественно другом уровне.

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