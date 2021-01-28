На российской авиабазе в Сирии открыли памятник Александру Невскому

Российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому. Об этом сообщил заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин в среду, 27 января.

Открытие памятника приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января. Памятник был изготовлен скульптором Михаилом Сердюковым в России, после чего отправился в Сирию. Он установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии в Хмеймиме.

В своей речи на торжественной церемонии открытия Курочкин отметил, что Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и мудрый политик, который предотвратил разорительное нашествие кочевников на русские земли.

Кроме того, он не поддался на провокации папского престола и противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды. Командующий добавил, что образ Александра Невского как одного из основателей и защитников русской государственности актуален по сей день.

7 января помощник командующего по работе с верующими протоирей Максим рассказал, что в сирийском городе Хмеймим в полевом храме на базе ВКС России провели крестный ход и рождественскую службу.