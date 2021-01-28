Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Республиканцы в конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет
Мир
В ВОЗ предупредили о возможности пандемии из-за вируса Nipah
Мир
Число пострадавших при беспорядках в ливанском Триполи выросло до 226
Общество
В РФ вступил в силу новый регламент по выдаче и замене паспортов
Мир
На российской авиабазе в Сирии открыли памятник Александру Невскому
Культура
Киркоров представит на «Евровидении» в 2021 году команду Молдавии
Общество
В начале февраля в Центральную Россию вернется зимняя погода
Интернет
В Telegram для iOS внедрили перенос переписки из других мессенджеров
Мир
Американская актриса Клорис Личман скончалась в возрасте 94 лет

На российской авиабазе в Сирии открыли памятник Александру Невскому

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому. Об этом сообщил заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин в среду, 27 января.

Открытие памятника приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января. Памятник был изготовлен скульптором Михаилом Сердюковым в России, после чего отправился в Сирию. Он установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии в Хмеймиме.

В своей речи на торжественной церемонии открытия Курочкин отметил, что Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и мудрый политик, который предотвратил разорительное нашествие кочевников на русские земли.

Кроме того, он не поддался на провокации папского престола и противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды. Командующий добавил, что образ Александра Невского как одного из основателей и защитников русской государственности актуален по сей день.

7 января помощник командующего по работе с верующими протоирей Максим рассказал, что в сирийском городе Хмеймим в полевом храме на базе ВКС России провели крестный ход и рождественскую службу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021