В начале февраля в Центральную Россию вернется зимняя погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 28 января, сообщил, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале февраля ждут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем, что приближается к климатической норме. Об этом сообщает ТАСС.

«В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры — около 6-7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды», — отметил ученый.

Как уточнил Вильфанд, до конца января жителей Центральной России ждут заметные погодные аномалии: температура будет выше нормы примерно на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 градусов в выходные дни.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале. Сильные морозы наблюдались в европейской части РФ в середине января.