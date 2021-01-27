Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии

Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук забил решающий гол в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по против «Лацио».

Встреча завершилась со счетом 3:2, российский футболист отличился на 57-й минуте матча. При этом за четыре минуты до этого «Аталанта» осталась в меньшинстве, а в первом тайме уступала со счетом 1:2, пишет «Спорт-Экспресс».

В полуфинале «Аталанта» сыграет с победителем пары «Наполи» – «Специя».

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» объявил о переходе игрока «Локомотива» Алексея Миранчука в начале сентября прошлого года. Первый гол за команду россиянин забил 21 октября.

Миранчук — воспитанник московского «Локомотива». В составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом России сезона-2017/18, трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).