Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук забил гол в дебютном матче первого тура группы D Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» в среду, 21 октября.

⚽️ Aleksey Miranchuk



🇩🇰 Midtjylland 0x4 Atalanta 🇮🇹pic.twitter.com/IcrltY3apx — FutebolNews (@ofutebolnews) October 21, 2020

Встреча прошла в датском Хернинге на стадионе «МСХ Арена» и закончилась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба. Мячи забили Дуван Сапата (26-я минута), Алехандро Гомес (36), Луис Муриэль (42) и Миранчук (89). Российский полузащитник появился на поле на 80-й минуте, заменив Сапату.

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» объявил о переходе игрока «Локомотива» Алексея Миранчука. Миранчук — воспитанник «железнодорожников». В составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом России сезона-2017/18, трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).