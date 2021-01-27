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Экс-главу минздрава Иркутской области отпустили под домашний арест

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Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева отпущена из-под стражи под домашний арест. Она и ее сын являются фигурантами уголовного дела о поставке фальсификацированных медицинских масок.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По ходатайству следствия суд изменил мера пресечения Ледяевой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, ее сын и другие лица в составе группы обманным путем украли из бюджета региона около 25 млн рублей. Они совершили это при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок, респираторов для нужд областного минздрава. Ледяева обеспечила создание условий для заключения ведомством этого госконтракта.

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