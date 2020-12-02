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Экс-главу иркутского минздрава Ледяеву арестовали на два месяца

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Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца бывшую главу минздрава региона Наталию Ледяеву по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по Иркутской области в среду, 2 декабря.

«По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска экс-министру здравоохранения Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сказали в СК.

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В суде агентству уточнили, что экс-министра арестовали по 29 января 2021 года.

О задержании Ледяевой по подозрению по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») СКР сообщил 30 ноября.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года и.о. министра здравоохранения области Ледяева, ее сын и другие лица в составе группы обманным путем украли из бюджета региона около 25 млн рублей. Они совершили это при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок, респираторов для нужд областного минздрава.

Ледяева обеспечила создание условий для заключения ведомством этого госконтракта. Она осознавала, что поставки не будут соответствовать условиям соглашения.

Сотрудники правоохранительных органов провели у нее обыск.

Ледяева покинула свой пост по собственному желанию 12 ноября, пишет «Газета.ру».

В октябре портал «Тайга.Инфо» сообщал о задержании сына Ледяевой Ильи Белоусова по делу о закупках медоборудования. После этого в отношении самой главы минздрава была инициирована проверка, из-за чего руководство ведомства было отстранено.

Позже СК заявил о расследовании трех эпизодов закупки недоброкачественных медицинских масок для больниц региона. Ущерб составил 40 млн рублей.

Было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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