На фоне пандемии и роста использования удаленных сервисов в начале прошлого года активность злоумышленников заметно выросла. Как сообщал Банк России, объем украденных средств только в lll квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го увеличился на 32% и превысил 2,5 млрд рублей.

Для защиты клиентов от злоумышленников банки ввели определитель номера, выявление подозрительных переводов и другие сервисы. Об этом 28 января рассказали «Известиям» в финансово-кредитных организациях из топ-30.

Банки совершенствовали систему технической защиты, ввели правила использования дистанционных каналов и начали информировать клиентов о новых видах мошенничества.

В Центробанке оперативно не ответили на запрос «Известий», какие системы по кибербезопасности обязательны для кредитных организаций и стимулирует ли регулятор развитие подобных сервисов.

Как полагают эксперты, единственным способом пресечь кибермошенничество остается борьба с утечками данных из финансовых организаций.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сервисный блок: банки внедрили новые системы защиты от кибермошенничества