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Объем переводов через СБП за два года достиг 1 трлн рублей

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С момента запуска системы быстрых платежей (СБП) ЦБ ровно два года назад, 28 января 2019 года, россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Банке России.

Дошли до трети: система быстрых платежей заняла 30% рынка переводов
Перечисления в Сбербанк через сервис ЦБ за полгода достигли порядка 45%

В регуляторе подчеркнули, что за 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно. По данным Центробанка, доля перечислений через СБП в общем количестве межбанковских переводов физлиц выросла с 1,4% до 15%, а количество пользователей достигло 15 млн человек.

Постоянный рост показателей говорит о востребованности системы у потребителей и о повышении интереса со стороны граждан и бизнеса к ее функционалу, заявили в ЦБ.

По данным Национальной системы платежных карт, которая выступает клиринговым центром СБП, к сервису подключено 211 финансовых организаций.

Система быстрых платежей позволяет клиентам переводить деньги по номеру телефона на счета в разных банках. С 1 мая 2020 года комиссия за перечисление средств на сумму, ниже 100 тыс. рублей в месяц, равна нулю.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Система быстрых рубежей: за два года через СБП перевели триллион рублей

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