Российский флот получит «всевидящий» корвет «Резкий»

В состав российского флота в скором времени войдет еще один «всевидящий» корвет. Уже летом из дока в море направится боевой корабль «Резкий». Ожидается, что осенью начнутся его ходовые испытания.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ, в настоящее время утвержден график работ по достройке, проведению испытаний и передаче ВМФ корвета проекта 20380 «Резкий».

Корабль строится для Тихоокеанского флота. Осенью планируется полный цикл испытаний, в ходе которых опробуют всё вооружение практическими стрельбами по морским, наземным и воздушным целям, протестируют работу двигателей и аппаратуру связи. Кроме того, будет проверена возможность посадки на палубу вертолета Ка-27ПС.

«Резкий» — это корвет проекта 20380, построенный по обновленной схеме. Благодаря сильной радиолокационной станции и дальнобойной системе противовоздушной обороны корабль станет одним из самых мощных в составе ТОФ. Так, он уже получил мощный радар «Заслон», который способен обнаруживать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты и беспилотники.

Пока место базирования «Резкого» не определено. По мнению экспертов, он может усилить группировку в Приморье и районе Курил.

«Если корабль будет базироваться во Владивостоке, ему предстоит нести службу в Японском море, охранять подходы к российским берегам и время от времени участвовать в международных учениях», — сказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

Однако есть вариант и того, что корабль отправится на Камчатку. Тогда он будет решать важнейшую задачу — обеспечивать выход базирующихся на полуострове стратегических подводных ракетоносцев в море.

Подробнее читайте в «Известиях» 28 января