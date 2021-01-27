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Евросоюз поставил Польше ультиматум по закону о судебной реформе

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Евросоюз дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 27 января, на сайте Еврокомиссии (ЕК).

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Мотивированное заключение об этом было направлено польским властям в среду. «У Польши есть месяц для ответа на это дополнительное заключение и принятие необходимых мер, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в cуд Евросоюза», — говорится в документе.

Как напомнили в ЕК, в декабре 2020 года комиссия направила Польше дополнительное письмо с официальным уведомлением, добавив новую жалобу к процедуре нарушения, начатой 29 апреля 2020 года. Ответ Польши на дополнительное письмо с официальным уведомлением не удовлетворил ЕК, поэтому Польше направили дополнительное мотивированное заключение.

«Польша нарушает законодательство ЕС, разрешая дисциплинарной палате Верховного суда — независимость и беспристрастность которой не гарантируется — принимать решения, которые имеют прямое влияние на судей и на то, как они выполняют свои функции», — уверены в ЕК.

В феврале 2020 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, касающийся судебной реформы. За месяц до этого глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава видит «руку Кремля» в споре между Польшей и ЕС о судебной реформе.

Польше грозят дисциплинарные меры Евросоюза из-за судебной реформы, ряд положений которой, по мнению Еврокомиссии, нарушает правила ЕС.

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