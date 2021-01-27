СКР России возбудил ряд уголовных дел после беспорядков 23 января

СКР возбудил 21 уголовное дело после беспорядков 23 января в ряде регионов страны. Кроме того, ведомство проводит проверки незаконных действий. К примеру, расследуется вовлечение в незаконные акции несовершеннолетних, передает телеканал «Известия». Основная часть дел о насилии в отношении правоохранителей. В суд доставили ещё одного совершившего нападения. Тимур Салихов, по версии следствия, помогал толпе повалить сотрудника полиции на землю и избивал его. Задержанный участвовал в избиении полицейского. Розыск других зачинщиков драк и погромов продолжается. Кроме того СКР проводит проверку действий ряда лиц до акций 23 января. Перед выходом на улицы городов, в соцсетях открыто агитировали людей устраивать погромы.

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