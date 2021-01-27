Администрацию обязали заменить ветхий водопровод после аварии в Карелии
Прокуратура завершила проверку по факту нарушения прав жителей Питкяранты (Республика Карелия), которые оставались без воды из-за промерзания центрального трубопровода. Правоохранительные органы через суд обязали администрацию заменить ветхие участки сетей.
По данным прокуратуры, с 14 января больше 800 жилых домов с населением свыше 10 тыс. человек оставались без воды. В ходе проверки было выявлено ненадлежащее состояние коммунальных сетей. За инфраструктуру отвечает предприятие «Водоканал г. Питкяранта», которое признано банкротом.
Установлено, что сети водоснабжения не были подготовлены к осенне-зимнему периоду. Контроля со стороны местного самоуправления не осуществлялось. Об этом сообщает ИА «Карелinform».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Жители Питкяранты провели без воды пять дней. 15 января в городе началось строительство резервного водопровода. По словам главы региона Артура Парфенчикова, решение о строительстве было принято в связи с тем, что отогреть старый водопровод паром не получилось.