В карельской Питкяранте полностью восстановили водоснабжение после аварии

В городе Питкяранта (Карелия), где жители провели пять дней без воды, полностью восстановлено водоснабжение. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, для ликвидации аварии был сварен новый водопровод. Холодная вода вернулась в дома людей в три часа ночи, после того как был завершен монтаж, пишет ИА «Карелinform».

Аварийное отключение воды произошло в городе 14 января. Как выяснилось, участок центрального трубопровода замерз из-за аномально холодной погоды, тогда температура воздуха по республике доходила до –30. Теплоснабжение граждан нарушено не было, оно осуществляется от центральной городской котельной.

15 января в городе началось строительство резервного водопровода. По словам главы региона Артура Парфенчикова, решение о строительстве было принято в связи с тем, что отогреть старый водопровод паром не получилось.

10 тыс. жителей Питкяранты провели без воды пять дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Инцидентом, по данным ИА «Карелinfom», также заинтересовалась прокуратура.