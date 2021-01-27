В Литве пациентке случайно ввели пять доз вакцины от COVID-19
В больнице литовского города Мариямполе одной из пациенток случайно вкололи пять доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает портал 15min.lt со ссылкой на директора медицинского учреждения Мантаса Чесну.
«Так получилось, что флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящиеся в нем, ввели одному человеку. Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось», — сказал Чесна.
Он отметил, что женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, но ощущает сильную боль в месте укола.
После инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.
Отмечается, что из-за ошибки медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента завершится 28 января.
В декабре прошлого года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech, а позднее и вакцину от американской компании Moderna.
Вакцинация от COVID-19 в странах Европы началась 27 декабря.
Во время исследования препаратов Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.