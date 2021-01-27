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В Литве пациентке случайно ввели пять доз вакцины от COVID-19

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В больнице литовского города Мариямполе одной из пациенток случайно вкололи пять доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает портал 15min.lt со ссылкой на директора медицинского учреждения Мантаса Чесну.

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«Так получилось, что флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящиеся в нем, ввели одному человеку. Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось», — сказал Чесна.

Он отметил, что женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, но ощущает сильную боль в месте укола.

После инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.

Отмечается, что из-за ошибки медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента завершится 28 января.

В декабре прошлого года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech, а позднее и вакцину от американской компании Moderna.

Вакцинация от COVID-19 в странах Европы началась 27 декабря.

Во время исследования препаратов Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

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