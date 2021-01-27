На Украине снесли последний памятник Ленину

Последний на Украине памятник Владимиру Ленину снесли в Одесской области. Об этом в среду, 27 января, заявил руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», ― написал он на своей странице в Facebook.

В ноябре 2020 года в Одессе прошла акция по инициативе представителей общественного движения «Деколонизация Украины» с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице также отказаться от своих южных регионов.

В конце июля в Одесской области из памятника Владимиру Ленину сделали монумент болгарскому переселенцу. Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.

С 2015 года на Украине проводится политика «декоммунизации» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.