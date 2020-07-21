Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Экономика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Общество
Названа стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва–Казань
Мир
На Украине из памятника Ленину сделали болгарина

На Украине из памятника Ленину сделали болгарина

0
Фото: facebook.com/Pozdniakov Vadym
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одесской области из памятника Владимиру Ленину сделали монумент болгарскому переселенцу.

Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков в Facebook.

«А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», — приводит его слова 21 июля УНИАН.

На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.

Тем не менее в скульптуре всё равно узнается Ленин

По словам Позднякова, на Украине теперь осталось всего два памятника Ленину — в селах Калчева и Городнее Одесской области.

С 2015 года на Украине проводится политика «декоммунизации» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников. К 2018 году на Украине снесли порядка 1,5 тыс. памятников Ленину.

В 2019 году в Запорожье из памятника советскому вождю сделали монумент бывшему президенту Петру Порошенко. Ленину попытались придать сходство с Порошенко, нарисовав черный костюм с гербом Украины и изменив черты лица.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020