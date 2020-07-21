На Украине из памятника Ленину сделали болгарина

В Одесской области из памятника Владимиру Ленину сделали монумент болгарскому переселенцу.

Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков в Facebook.

«А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», — приводит его слова 21 июля УНИАН.

На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.

Тем не менее в скульптуре всё равно узнается Ленин

По словам Позднякова, на Украине теперь осталось всего два памятника Ленину — в селах Калчева и Городнее Одесской области.

С 2015 года на Украине проводится политика «декоммунизации» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников. К 2018 году на Украине снесли порядка 1,5 тыс. памятников Ленину.

В 2019 году в Запорожье из памятника советскому вождю сделали монумент бывшему президенту Петру Порошенко. Ленину попытались придать сходство с Порошенко, нарисовав черный костюм с гербом Украины и изменив черты лица.