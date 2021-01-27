Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов

Актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов умер в возрасте 52 лет, сообщила 27 января пресс-служба театра.

«Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», — говорится в сообщении.

Актер знаком зрителям театра по спектаклям «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Он был «важной и неотъемлемой частью» театральной команды, подчеркнули в пресс-службе.

Коллектив «Гоголь-центра» выразил соболезнования семье и близким актера.

Причина его смерти не уточняется.

Болсунов родился 14 января 1969 года в Одессе. Учился в Кемеровском государственном университете на факультете филологии и журналистики.

После службы в армии поступил в Театральное училище имени Щепкина, которое окончил в 1993 году. С 1993 года Болсунов служил в Московском драмтеатре имени Гоголя («Гоголь-центр»).

Актер также снимался в фильмах «Авантюристка», «Слуга государев», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и др.