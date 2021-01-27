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Путин заявил о возрастании агрессивной риторики ряда стран

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Градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает. Об этом в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики возрастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий», — сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

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По словам российского лидера, явная угроза, с которой человечество может столкнуться в наступившем десятилетии, — это «дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем».

Кроме того, как добавил президент, нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать страны к поиску внешних виновных, на кого можно перенаправить раздражение и недовольство своих граждан.

Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранять приверженность созидательной повестке.

Говоря о дальнейшем развитии глобальной экономики Путин отметил, что это развитие будет основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки.

Президент также сказал, что повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне «очевидно требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки».

«Фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Поэтому ключевой вопрос сегодня — как выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальные экономики, пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивым в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру», — добавил глава российского государства.

Ранее в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Путин заявил, что борьба с пандемией коронавируса должна быть совместной. Российский лидер также назвал необходимым координировать мировые усилия по повышению доступности вакцины от COVID-19.

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