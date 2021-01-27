BMW представила 635-сильный седан M5 CS

Немецкая компания BMW представила новый седан M5 CS. В России модель появится весной 2021 года по цене от 14 млн рублей. Об этом 27 января сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль получил 4,4-литровый бензиновый мотор V8 M TwinPower Turbo. Мощность агрегата составляет 635 л.с. Двигатель работает совместно с автоматической коробкой передач Steptronic.

Новый BMW M5 CS разгоняется до 100 км/ч всего за 3 с. Максимальная скорость — 305 км/ч.

Автомобиль получил спортивную переднюю оптику, кованые 20-дюймовые колесные диски, шины Pirelli P Zero Corsas, тормозные суппорты красного цвета из карбона. Кроме того, седан оснащается спортивной выхлопной системой M Sport из нержавеющей стали.

В салоне установлены спортивные кресла с отделкой кожей. На подголовниках сидений нанесена схема немецкой гоночной трассы Нюрбургринг. Также модель получила спортивный руль и мультимедийнную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

19 января сообщалось, что BMW в ближайшее время представит на российском рынке 10 обновленных и новых моделей.

В частности, речь идет о седане BMW M3 и купе М4 нового поколения. Их появление в России ожидается уже весной. Цены уже объявили: стоимость BMW М4 Competition составит 7 090 000 рублей, BMW М4 Competition M Special — 7 690 000 рублей, BMW М4 Competition M Track — 8 090 000 рублей. Стоимость остальных версий объявят позднее.