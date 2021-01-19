Компания BMW привезет в Россию десять новинок

Немецкая компания BMW в ближайшее время представит на российском рынке 10 обновленных и новых моделей. Об этом корреспонденту «Известий» сообщили в пресс-службе BMW.

В частности, речь идет о седане BMW M3 и купе М4 нового поколения. Их появление в России ожидается уже весной. Цены уже объявили: стоимость BMW М4 Competition составит 7 090 000 рублей, BMW М4 Competition M Special — 7 690 000 рублей, BMW М4 Competition M Track — 8 090 000 рублей. Стоимость остальных версий объявят позднее.

Кроме того, обновятся и будут представлены модели X3, X4 и BMW 2 Coupe. Также новинками станут особая модификация M5 — BMW M5 CS, электрокар BMW i4, BMW 4 series Coupe, BMW 4 series Gran Coupe.

Кроме того, на рынке ожидается появление электрокара iX. В движение модель приводят два электромотора — по одному на каждую ось, а расчетная суммарная мощность превышает 500 л.с. Разгон до 100 км/час составит не более пяти секунд. Мировой дебют новинки состоится в ноябре этого года, а в начале 2022 года автомобиль представят в России.

В компании не планируют продавать сразу и много электрокаров, однако надеются на медленное, но уверенное развитие рынка электрокаров.

«В прошлом году было зарегистрировано 4,5 тыс. подержанных электрофицированных автомобилей. В основном, они были привезены из-за рубежа. Многие производители уже начинают предлагать электрокары, это позволяет нарастить базу опыта их владения. Постепенно продажи таких машин будут расти», — рассказал «Известиям» глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

Топ-менеджер также добавил, что у новинки не будет прямых конкурентов. По его словам, iX — большой кроссовер размером с X5 и X7, он не похож на остальные машины в классе. Покупателями станут те, кто привык к люксовым автомобилям.

27 ноября сообщалось, что BMW тестирует на европейских дорогах общего пользования обновленный кроссовер X7.