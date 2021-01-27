«Сбер» присоединился к экологическому проекту ООН

«Сбер» примет участие в международной инициативе ООН в рамках программы по охране окружающей среды «Принципы ответственной банковской деятельности». Об этом в среду, 27 января, рассказали «Известиям» в пресс-службе коммерческой организации.

В результате реализации проекта «Сбер» поставил себе задачу стать лидером повестки по устойчивому развитию и активным проводником изменений в этом направлении на российском и международном уровнях. Инициатива помогает участникам выявить и сфокусироваться на имеющихся и новых направлениях с потенциалом наибольшего вклада в устойчивое развитие.

В пресс-службе организации отметили, что присоединение к «Принципам устойчивой банковской деятельности» является одним из ключевых пунктов ESG-повестки «Сбера» (экологическое, социальное и корпоративное управление. — Ред.), которая стала сквозной темой Стратегии-2023. Таким образом, в качестве основного вектора ESG-трансформации банковского бизнеса «Сбер» выбрал развитие ответственного финансирования и продвижение ESG-повестки среди клиентов.

В «Сбере» ожидают, что своевременное выполнение обязательств в рамках инициативы позволит укрепить доверие основных стейкхолдеров, а доступ к экспертизе, предлагаемой в рамках членства, даст возможность синхронизировать собственную ESG-повестку в соответствии с глобальными трендами и совершенствовать отчетность в области устойчивого развития.

В рамках новой стратегии банк намерен добиться лидерства в повестке по устойчивому развитию и внедрять изменения в этом направлении на российском и международном уровнях.

«Мы готовы стать надежным помощником и партнером в процессах перехода к более устойчивой модели развития и уверены, что дальнейший диалог по этой теме будет полезен для государства, представителей бизнеса и общества в целом», — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам 2020 года Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 781,6 млрд рублей. По мнению эксперта BCS Global Markets Елены Царевой, это хороший и сильный результат с учетом всех негативных событий минувшего года.