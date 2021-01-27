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Иммунолог назвал приводящую к осложнениям ошибку переболевших коронавирусом

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Иммунолог Илья Кукин рассказал, что многие переболевшие коронавирусом совершают ошибку, которая в дальнейшем приводит к осложнениям. После выздоровления от COVID-19 люди начинают интенсивно тренироваться, что может усилить постковидные состояния.

Медик отметил, что после болезни любители спорта пытаются быстро привести себя в форму и вернуть показатели, которые были у них до коронавируса. Однако это приводит к перегрузкам и создает опасность для здоровья.

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«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — отметил Илья Кукин в разговоре с «Вечерней Москвой».

Врач добавил, что во время болезни организм расходует очень много энергии на борьбу с вирусом, поэтому оставшихся запасов просто не будет хватать на интенсивные тренировки. Кукин добавил, что если у пациентов исчезли все симптомы коронавируса, то это не означает, что организм полностью восстановился.

«Дело в том, что в ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей. Например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это — как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», — добавил врач.

Также эксперт отметил, что даже после выздоровления человек является носителем определенного числа бактерий и вирусов, однако ощутить это не всегда возможно из-за эффективной работы иммунной системы.

Илья Кукин призвал после выздоровления дать организму месяц на восстановление, чтобы исключить все риски. При этом перед тренировками стоит проконсультироваться с врачами.

Ранее спортивный врач Елена Рябинкова рассказала, что переболевшим COVID-19 противопоказаны физические упражнения на открытом воздухе в холодное время года. Смена температур и влажности воздуха может привести к развитию осложнений не только с легкими, но и с почками и сердцем.

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