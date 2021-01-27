Стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в тюрьме

Издание «СтарХит» рассказал о том, как себя чувствует и как живет Михаил Ефремов в тюрьме. В окружении актера поделились, что все относятся к нему очень хорошо.

«Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно. Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют «дядя Миша», — пишет издание.

Также в окружении Ефремова заявили, что он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня для него непривычный — очень ранние подъемы. Большую часть дня заключенные проводят за работой, Ефремов тоже работает.

В тюрьме рассказали, что актер звонит жене каждый день, а также переписывается с друзьями. Про него никто не забывает, и многие переживают. Кроме того, Ефремов получает много посылок, однако многое приходится утилизировать, так как у каждого заключенного лимит на передачи.

ДТП с участием артиста произошло в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada, передает НСН. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии. В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.