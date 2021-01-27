Специалист рассказал о слежке за пользователем камеры в Instagram

Бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях камера и микрофон смартфона включаются вне зависимости от желания пользователя. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, как правило, камера начинает работать в момент просмотра ленты новостей или при использовании чата. Эксперт отметил, что при этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность.

«При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором всё известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных», — цитирует эксперта НСН.

Кусков посоветовал при ведении переговоров или в случае необходимости сохранения какой-либо тайны полностью выключать смартфон или в крайнем случае размещать его таким образом, чтобы не было возможности что-то увидеть, проследить и услышать через микрофон.

«Следите за подсказками вашего экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, и уделяйте этому достаточно серьезное внимание в случае выявления подобных ситуаций», — подытожил эксперт.

Ранее в январе партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, каким образом можно обнаружить в помещении скрытую камеру.