В Техасе заблокировали решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

Суд округа Виктория в штате Техас временно приостановил решение администрации нового президента США Джо Байдена о прекращении депортации нелегальных иммигрантов, передает телеканал «Известия».

Блокировка будет действовать две недели. Ожидается, что администрация президента обжалует постановление суда.

Мораторий на высылку Байден подписал после инаугурации. Депортацию иностранцев должны были прекратить на 100 дней — таким было одно из предвыборных обещаний президента. Отмечалось, что это позволило бы сосредоточиться на борьбе с COVID.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.