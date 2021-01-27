СМИ припомнили Байдену неоднозначную цитату про темнокожих

СМИ нашли неоднозначную цитату Джо Байдена 1977 года. В интервью для одной из газет политик выразил опасения, что чернокожие превратят вузы США в джунгли, сообщает телеканал «Известия».

Впрочем, многие эксперты уверены, что откровения из прошлого Байдена попытаются замять, поскольку в настоящем первые указы лидер США посвятил меньшинствам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.