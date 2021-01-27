МВФ улучшил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,2 п.п. по сравнению с данными на октябрь ― до 3% в 2021 году, передает телеканал «Известия».

При этом в 2022 году этот рост составит 3,9%. Однако, согласно оценке МВФ, российская экономика за прошедший год сократилась на 3,6%.

Кроме того, фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики ― до 5,5% роста ВВП в 2021 году, но оставил без изменений данные на 2022 год (рост на 4,2%). Как отметили в МВФ, мировая экономика за 2020 год сократилась на 3,5%.

Прогноз МВФ по России отличается от предположений Центробанка. Там полагают, что в этом году экономика вырастет на 3-4%. Ожидания Минэкономразвития — увеличение ВВП на 3,3%.

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