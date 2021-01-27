Два московских вуза возвращают очные занятия с 8 февраля

Два вуза в Москве возобновят очные занятия с 8 февраля. В лекционные залы вернутся студенты РГГУ и МГИМО, передает телеканал «Известия».

Для иностранных студентов, которые пока не могут въехать на территорию России, занятия будут организованы в дистанционном формате.

В вузе продолжат действовать принятые в Москве ограничения на проведение массовых студенческих мероприятий, а также обязательный масочный режим во время занятий и нахождения в здании.

Ранее к очной форме решили вернуться в Финансовый университет при правительстве РФ.

На удаленный режим студенты Москвы перешли с 13 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.