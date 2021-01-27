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Disney купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

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Немецкое отделение компании Walt Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом во вторник, 26 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании 1-2-3 Production.

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«Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» у дистрибьюторской компании Beta Film (Германия)», — говорится в сообщении.

Показывать ленту будут на платном канале Fox German для аудитории, говорящей на немецком языке, пишет сайт aif.ru. Помимо этого, проект продали платформе SVOD Cirkus для показа в скандинавских странах, в том числе в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, пишет НСН.

Сюжет фильма «Перевал Дятлова» строится вокруг драматических событий зимы 1959 года. Тогда группа опытных российских туристов отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала.

Режиссерами фильма стали Евгений Никишов, Валерий Федорович, Павел Костомаров и Степан Гордеев. Продюсерами выступили Евгений Никишов, Валерий Федорович, Иван Голомовзюк, пишет сайт kp.ru. Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров, Егор Бероев, Алексей Вертков, Сергей Шакуров.

В декабре 2020 года «Перевал Дятлова» признали лучшим российским сериалом по версии «Кино Mail.ru».

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