Disney купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

Немецкое отделение компании Walt Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом во вторник, 26 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании 1-2-3 Production.

«Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» у дистрибьюторской компании Beta Film (Германия)», — говорится в сообщении.

Показывать ленту будут на платном канале Fox German для аудитории, говорящей на немецком языке, пишет сайт aif.ru. Помимо этого, проект продали платформе SVOD Cirkus для показа в скандинавских странах, в том числе в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, пишет НСН.

Сюжет фильма «Перевал Дятлова» строится вокруг драматических событий зимы 1959 года. Тогда группа опытных российских туристов отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала.

Режиссерами фильма стали Евгений Никишов, Валерий Федорович, Павел Костомаров и Степан Гордеев. Продюсерами выступили Евгений Никишов, Валерий Федорович, Иван Голомовзюк, пишет сайт kp.ru. Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров, Егор Бероев, Алексей Вертков, Сергей Шакуров.

В декабре 2020 года «Перевал Дятлова» признали лучшим российским сериалом по версии «Кино Mail.ru».