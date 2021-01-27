В Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных собак

Проблема с бродячими стаями в Улан-Удэ принимает всё более серьезный характер. Их популяция в городе составляет до 20 тыс. особей, рассказали «Известиям» в управлении по информационной политике администрации города.

По данным антирабического кабинета (оказывает первую медпомощь пострадавшим от укусов животных), только за декабрь 2020 года к ним обратились 77 пострадавших.

Правда, подсчеты чиновников Улан-Удэ вызывают много вопросов, отметили в общественной организации «Альянс защитников животных».

«20 тыс. бездомных собак — очень большая цифра, такой статистики нет даже в городах-миллионниках. Любопытно, как их считали. В такое число я не верю», — сообщил «Известиям» председатель организации Юрий Корецких.

При этом череда происшествий в столице Бурятии не прекращается. Так, 26 января в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи доставлена девятилетняя девочка, пострадавшая от укуса собак. А 22 января собака напала на детей 11 и 12 лет и сильно поранила их. Один из мальчиков госпитализирован.

Власти города просят приостановить на местном уровне действие закона о животных, чтобы иметь возможность справиться с ситуацией. Однако в Минприроды «Известиям» сообщили, что это невозможно. И предложили региону консультативную помощь

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Собачья воля: в Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных псов