Американские истребители-невидимки, такие как F-22 и F-35 имеют ряд недостатков, которые делают их уязвимыми для противников, пишет The National Interest.

Так, по данным журналистов, российские радиолокаторы «Подсолнух» легко обнаруживают в небе стелс-самолеты, например F-35, даже на больших расстояниях, так как технология не является «плащом-невидимкой», вопреки распространенному мнению.

«Скорее, «стелс» — это обобщающий термин для разнообразного набора конструктивных особенностей, которые уменьшают инфракрасное излучение, радар, видимость и другие характеристики истребителя», — отмечает издание.

Кроме того эксперт по обороне Джастин Бронк допустил, что современная технология инфракрасного поиска и отслеживания может находить F-22 на довольно большом расстоянии.

Также авторы статьи от 23 января среди прочих минусов американских стелс-стребителей назвали необходимость хранить оружие во внутренних отсеках для сохранения их скрытности, а также существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою.

Так, по мнению экспертов, F-35 не были предназначены для обеспечения превосходства в воздухе и потому могут стать легкой добычей российского CУ-57.

Ранее в январе исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своего ухода с поста в январе провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском …».

12 января агентство Bloomberg сообщило, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin не устранила 871 дефект в истребителе F-35, который был обнаружен ранее.