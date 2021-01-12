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В истребителе F-35 насчитали почти 900 дефектов

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin не устранила 871 дефект в истребителе F-35, которые были обнаружены ранее. Об этом сообщило во вторник, 12 января, агентство Bloomberg.

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Отмечается, что обнаруженные дефекты в истребителе пятого поколения могут сказываться на его боеготовности, обслуживании и выполнении им задач. По данным агентства, некоторые неисправности относятся к «категории 1», а значит, могут поставить под угрозу безопасность пилота или воздушного судна, а также снизить эффективность полета. Однако в корпорации опровергли наличие дефектов такой категории.

Согласно годовому отчету, корпорация устранила за год всего два дефекта. Истребитель F-35 был разработан и представлен в апреле 2018 года, на тот момент была выявлена 941 неисправность.

Тем не менее концерн продолжает изготавливать истребители, и программа по их производству активно поддерживается в конгрессе США и командой избранного американского президента Джо Байдена. На изготовление F-35 выделено $398 млрд, из запланированных 3200 самолетов уже произведены 970 как для нужд Соединенных Штатов, так и для других стран.

Кроме того, по оценкам минобороны США, на реализацию программы по производству истребителей необходимо еще $88 млрд. Таким образом, Lockheed Martin, вероятно, столкнется еще и с финансовыми трудностями.

В начале января Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года. Минобороны назовет новую дату проведения исследований после прохождения истребителями независимой технической экспертизы.

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