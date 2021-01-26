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В NASA предупредили о приближении к Земле трех крупных астероидов

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Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида. Об этом во вторник, 26 января, сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA.

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Так, согласно распространенной информации, 28 января мимо планеты на расстоянии, равном 5,5 дистанциям от Земли до Луны (примерно 2,2 млн км), пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 м, и он максимально приблизится к планете в 7:12 мск.

В пятницу, 29 января, мимо Земли промчится еще более крупный астероид 2021 AG7. Его размеры эксперты оценивают от 47 до 110 м, и он приблизится к планете в 11:50 мск на расстояние, в 11 раз превышающее дистанцию от Земли до Луны.

В этот же день на еще большем удалении от Земли пролетит астероид 2021 AF7 размерами от 24 до 53 м.

При этом в NASA отметили, что во вторник мимо Земли на расстоянии порядка 10 расстояний до Луны уже пролетели два астероида — 2021 AL и 2021 BD3.

3 января ученые предупреждали о приближении к Земле потенциально опасного «двойника» челябинского метеорита. Астероид под названием «2020 YA1» сравним по величине с пятиэтажным домом. Ученые прогнозировали, что объект должен был промчаться на расстоянии около 150 тыс. км от Земли со скоростью 3,7 км/с.

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