Сегодня к Земле приблизится «двойник» челябинского метеорита

Астероид чуть меньше небесного тела, взорвавшегося в 2013 году. Астероид может пересекать орбиту нашей планеты, сообщает телеканал «Известия». Астрономы присвоили ему статус потенциально опасного. Объект 2020 YA1 сравним по величине с пятиэтажным домом. Астероид летит с довольно низкой скоростью — 3,7 км/с. 2020 YA1 промчится на расстоянии около 150 тыс. км от Земли.

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