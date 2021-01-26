Три новые ледовые переправы открыли в Иркутской области

Три новые ледовые переправы запустили на территории Иркутской области. Всего в регионе теперь действуют 45 зимников.

В эксплуатацию введены переправы на реке нижняя Тунгуска в Катангском районе с грузоподъемностью до 60 т, через реку Ия в поселке Аршан Тулунского района с грузоподъемностью до 20 т и в поселке Соляная грузоподъемностью до 40 т. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. На всех ледовых дорогах установлены ограничительные вешки и информационные знаки.

Водителям напоминают о правилах безопасности при пользовании ледовой переправой. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не превышать максимальную нагрузку на лед. Развороты, обгоны и рывки на переправах запрещены.

14 января в хабаровском крае грузовой автомобиль провалился под лед. Водитель смог покинуть кабину и не пострадал.