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Новым гендиректором «Массандры» назначен Алексей Пугачев

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Новым генеральным директором винодельческого объединения «Массандра» назначен Алексей Пугачев, ранее работавший главой «Завода шампанских вин «Новый Свет». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия во вторник, 26 января.

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По словам Пугачева, руководство объединением для него большая честь.

«Многих сотрудников предприятия как замечательных коллег и друзей знаю десятилетиями. Уверен, что с таким коллективом мы продолжим славную историю предприятия, которое еще с позапрошлого века производит вино из собственного винограда», — отметил Пугачев.

Целью сотрудников остается курс на возрождение, начавшееся с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Управление готовит новую стратегию развития винодельческого предприятия.

Пугачев также поблагодарил коллектив завода «Новый Свет», где работал с 1987 года». По его словам, работники предприятия создают продукцию, которой производитель искренне гордится. Дружба двух заводов — наследие со времен князя Льва Голицына, стоявшего у истоков создания и «Нового Света», и «Массандры».

Как уточняется в публикации, в крымское виноделие Пугачев пришел 39 лет назад, когда был назначен на должность инженера-технолога Белогорского винзавода. В 1987 году он занял аналогичную должность на «Заводе шампанских вин «Новый Свет».

17 лет Пугачев работал начальником цеха и главным инженером, а в 2004 году стал заместителем директора по основному производству и качеству. В 2010 году он возглавил Новосветский поселковый совет, а по истечении срока государственной службы в 2014 году вновь вернулся на «Новый Свет» на должность заместителя директора по производству. В 2015 году его назначили директором завода, а с августа того же года — генеральным директором.

Винодельня «Массандра» была основана в конце XIX века князем Львом Голицыным. Первое вино там заложили в 1898 году. Помимо головного завода, винодельня включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Теперь развитие виноделия в Крыму получило новый импульс: в декабре 2020 года «Массандру» за 5,2 млрд рублей приобрел акционерный банк «Россия», он готов вложить в развитие предприятия почти в три раза больше. Заводы винодельни будут модернизированы, но все исторические достопримечательности при этом сохранятся.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, новый собственник винодельни — системный и крупный игрок на рынке. Он выразил уверенность, что показатели предприятия будут расти.

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