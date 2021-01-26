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Эксперты назвали условия для евро по 100 рублей

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Курс евро может превысить 100 рублей только в случае очень жестких санкций со стороны США против России, рассказал «Известиям» управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик 26 января.

«Область 95–100 рублей возможна лишь при самом жестком сценарии, в случае если США введет целый ряд санкций против российского финансового сектора. Администрации нового президента действительно нужно показать власть, но не полностью рушить деловые и инвестиционные связи», — сказал специалист.

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В то же время для европейской валюты сложились подходящие условия для укрепления, полагает Артем Лютик. Официальный курс евро на среду увеличился на 52 копейки, до 91,6 рубля, на фоне проведения вакцинации в странах Евросоюза и поддержки бизнеса.

В краткосрочной перспективе евро будет торговаться около 91,6–92,4 в паре с рублем, полагает аналитик. Это связано с тем, что давление на валюту оказывает снижение индекса делового климата в Германии с 92,3 до 90,1 пункта, а также индекса деловых ожиданий, который рухнул с 93 до 91,1 пункта.

В свою очередь генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев заявил «Известиям», что курс евро может превысить 100 рублей в долгосрочной перспективе одного года–двух лет. Причиной тому может стать расхождение между инфляцией российской экономики и других ключевых финансовых государств.

13 января рубль назвали самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

Так, цена на бигмак в США в январе 2021 года составляет в среднем $5,66, а в России — 135 рублей, что эквивалентно $1,81. Чтобы сэндвич имел одну и ту же стоимость, необходим курс доллара, который будет составлять 23,85 рубля. В реальности же этот показатель почти в три раза выше.

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