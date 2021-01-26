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Минобороны показало кадры десантирования с боевыми машинами БМД-4М из Ил-76

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Министерство обороны России показало первые кадры, на которых запечатлено массовое десантирование подразделений Ивановского соединения ВДВ с боевыми машинами БМД-4М.

На видео попали все этапы десантирования: от погрузки техники до ее благополучного приземления. После боевых машин БМД-4М самолет покинули подразделения ВДВ.

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Всего в ходе тренировки в Костромской области было совершено более 650 прыжков с парашютом из Ил-76МД.

«Интервал отделения личного состава от самолета при десантировании составил 0,7 с при скорости воздушного судна более 360 км/ч», — сообщило министерство под видео, опубликованном на YouTube.

Осенью 2021 года военные учения в России продолжатся при участии Белоруссии. Страны запланировали рекордное число учений на август-сентябрь текущего года. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух государств.

По словам источников «Известий», эти учения станут одними из самых массовых за последние годы. От ВС России в них преимущественно будут задействованы войска Западного военного округа.

Основная задача тренировок — подготовка армейских подразделений двух стран к крупнейшим в этом году маневрам «Запад-2021», которые пройдут на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

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