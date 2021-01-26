ЦБ оценил последствия введения цифрового рубля для банков

Введение цифрового рубля не должно вызвать у банков сложностей с фондированием — Банк России предоставит им требуемое рефинансирование. Об этом говорится 26 января в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в условиях конкуренции между кредитно-финансовыми организациями и неизменности процентных ставок рынка кредиты не должны стать дороже.

«В то же время в результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода банков в пользу их клиентов», — отметили авторы аналитической записки департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Ранее в январе в ряде банков заявили, что риски кибербезопасности при внедрении цифрового рубля схожи с угрозами, которые есть при сегодняшнем безналичном обороте, однако могут появиться и новые.

В октябре 2020 года Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.